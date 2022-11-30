Сейчас стороны обсуждают все возможные варианты помощи. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Украина ожидает поставки американских систем ПВО

Как рассказал Ермак, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что дополнительная поставка средств ПВО возможна до конца этого года.

Наши партнеры точно знают, что нам будет необходимо сегодня, на следующей неделе, в следующем месяце. Однако мы по-прежнему обсуждаем ряд вопросов, которые, как мы считаем, нужно решить. Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО,

– отметил глава ОП.

Теперь администрация Байдена срочно корректирует свои планы, чтобы сделать приоритетом поставки в Украину генераторов и средств ПВО, включая ракеты для NASAMS.

Представитель Пентагона сообщил, что говорится частично о поставках средств ПВО, которые США могут передать прямо сейчас, и частично о тех, которые можно будет отправить позже. Поэтому сейчас изучают все возможные варианты.

США могут передать Украине Patriot

Недавно стало известно, что США могут предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Так, высокопоставленный представитель Минобороны США заявлял, что противовоздушная оборона является приоритетом:

"Patriot – это одно из рассматриваемых средств противовоздушной обороны", – говорил чиновник.

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