СМИ пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны США. На саммите НАТО в Бухаресте 29 ноября также обсудили предоставление системы ПВО Patriot Украине.

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ПВО – приоритет помощи

Чиновника спросили именно о Patriot. Он утвердительно ответил, подчеркнув, что все возможности рассматривают. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом.

Patriot – это одно из средств противовоздушной обороны, которое рассматривается,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что учитывают то, какую помощь могут оказать союзники и партнеры, рассматривая комбинации.

Что такое ЗРК MIM-104 Patriot? Это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Система состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Польша предложила Patriot Украине

После инцидента с падением ракеты на территории Польши, Германия предложила предоставить Варшаве ЗРК Patriot. Однако Польша отказалась и подчеркнула, что лучше отдать эти системы противовоздушной обороны Украине.

Германия сообщила, что Украина не получит эти системы, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО. Впрочем, впоследствии в Берлине заявили, что обсуждают с союзниками запрос Польши.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет настаивать на передаче Украине Patriot.

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