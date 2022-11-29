СМИ пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны США. На саммите НАТО в Бухаресте 29 ноября также обсудили предоставление системы ПВО Patriot Украине.
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ПВО – приоритет помощи
Чиновника спросили именно о Patriot. Он утвердительно ответил, подчеркнув, что все возможности рассматривают. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом.
Patriot – это одно из средств противовоздушной обороны, которое рассматривается,
– подчеркнул политик.
Он добавил, что учитывают то, какую помощь могут оказать союзники и партнеры, рассматривая комбинации.
Что такое ЗРК MIM-104 Patriot?Это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Система состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.
Польша предложила Patriot Украине
- После инцидента с падением ракеты на территории Польши, Германия предложила предоставить Варшаве ЗРК Patriot. Однако Польша отказалась и подчеркнула, что лучше отдать эти системы противовоздушной обороны Украине.
- Германия сообщила, что Украина не получит эти системы, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО. Впрочем, впоследствии в Берлине заявили, что обсуждают с союзниками запрос Польши.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет настаивать на передаче Украине Patriot.
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