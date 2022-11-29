ЗМІ пишуть про це, посилаючись на високопоставленого представника Міноборони США. Додамо, що на саміті НАТО у Бухаресті 29 листопада також обговорили надання системи ППО Patriot Україні.
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ППО – пріоритет допомоги
Чиновника запитали конкретно про Patriot. Той ствердно відповів, наголосивши, що усі можливості розглядають. Він підкреслив, що протиповітряна оборона є пріоритетом.
Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається,
– наголосив політик.
Він додав, що зважають на те, яку допомогу можуть надати союзники та партнери, розглядаючи комбінації.
Що таке ЗРК MIM-104 Patriot?Це американський зенітний ракетний комплекс, який використовують армія США та її союзники. Система складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.
Польща запропонувала Patriot Україні
- Після інциденту з падінням ракети на території Польщі, Німеччина запропонувала надати Варшаві ЗРК Patriot. Проте Польща відмовилась та наголосила, що краще віддати ці системи протиповітряної оборони Україні.
- Німеччина повідомила, що Україна не отримає ці системи, адже вони призначені для використання лише на території НАТО. Втім, згодом у Берліні заявили, що обговорюють із союзниками запит Польщі.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що наполягатиме на передачі Україні Patriot.
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