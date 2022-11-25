Про це заявила офіційна представниця федерального уряду Німеччини Крістіана Гоффманн. Вона повідомила, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі про передачу Україні систем Patriot.

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Німеччина стежить за обговоренням у Польщі

Ми обговорюємо з нашими союзниками, як відреагувати на пропозицію Польщі,

– сказала Гоффманн.

Крім того, вона зазначила, що уряд Німеччини "уважно стежить за тим, як тривають обговорення в Польщі".

Гоффман наголосила, що Німеччина не хоче "спекулювати", чи змінить Польща свою думку, прийнявши підтримку Берліна.

Дуда підтримав розміщення Patriot в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Німеччина сама вирішує, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot, інформує Reuters.

Водночас Дуда вважає, що з військової точки зору було б краще розмістити ЗРК Patriot все ж в Україні.

З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною,

– сказав лідер Польщі.

Що думають у НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ймовірну передачу Україні ЗРК Patriot, сказав, що відповідні рішення мають приймати на рівні національного уряду.

Він схвально оцінив ініціативу Німеччини посилити ППО Польщі. Столтенберг анонсував, що наступного тижня на зустрічі глав країн МЗС НАТО переконуватиме союзників збільшити підтримку України, і не лише шляхом надання ППО.

Що відомо про рішення Польщі передати України Patriot

Німеччина вирішила запропонувати Польщі системи протиракетної оборони Patriot після трагічного випадку у селі Пшеводов, де 15 листопада впала ракета.

Ракета впала поблизу кордону з України під час масованої атаки Росії. Унаслідок цього загинуло двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спершу прийняв пропозицію Німеччини. У Міноборони Німеччини підтвердили, що найближчим часом нададуть Польщі комплекси Patriot.

Та міністр оборони Польщі попросив, щоб Німеччина віддала системи Patriot Україні. Проте в Німеччині повідомили, що Україна не отримає ці системи ППО, адже вони призначені для використання лише на території НАТО.

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