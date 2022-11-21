Про це заявив міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Варто зауважити, що зазначені системи ППО призначені для перехоплення ракет, що наближаються.
Читайте також "Яструб" заступає на чергування: у ЗСУ анонсували прибуття ППО Hawk
Польщі запропонували підтримку в захисті її повітряного простору
Минулого тижня у польському Пшевудові сталася трагедія. Під час чергової російської масованої атаки на Україну туди впала ракета.
Згодом міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в одному з інтерв'ю повідомив, що Німеччина пропонує Польщі системи ППО, щоб захистити повітряний простір країни. У The Guardian також уточнили, що система Patriot компанії Raytheon призначена для перехоплення ракет, які наближаються.
Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору - нашими (винищувачами – 24 канал) Eurofighters і системами протиповітряної оборони Patriot,
– повідомив Крістін Ламбрехт.
Зверніть увагу Росія намагається виснажити запаси української ППО, – Пентагон
Розслідування падіння ракет у Пшевудові: актуальні новини
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції у Фінляндії повідомив, що наразі у Польщі не можуть відповісти, звідки летіла ракета. Поки Польща лише збирає докази. За його словами, потрібен час, щоб зробити якісь висновки.
- 20 листопада слідча група завершила обстеження місця падіння ракети. Експерти вже виїхали з Пшевудова.
- Разом із фахівцями з США та Польщі працювала й українська група. Прем'єр-міністр країни заявив, що польські слідчі, які з'ясовують деталі трагедії, можуть приїхати в Україну.
До теми – Чи збиватиме Польща ракети над Україною: дивіться відео