Про це заявив міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Варто зауважити, що зазначені системи ППО призначені для перехоплення ракет, що наближаються.

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Польщі запропонували підтримку в захисті її повітряного простору

Минулого тижня у польському Пшевудові сталася трагедія. Під час чергової російської масованої атаки на Україну туди впала ракета.

Згодом міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в одному з інтерв'ю повідомив, що Німеччина пропонує Польщі системи ППО, щоб захистити повітряний простір країни. У The Guardian також уточнили, що система Patriot компанії Raytheon призначена для перехоплення ракет, які наближаються.

Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору - нашими (винищувачами – 24 канал) Eurofighters і системами протиповітряної оборони Patriot,

– повідомив Крістін Ламбрехт.

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Розслідування падіння ракет у Пшевудові: актуальні новини

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції у Фінляндії повідомив, що наразі у Польщі не можуть відповісти, звідки летіла ракета. Поки Польща лише збирає докази. За його словами, потрібен час, щоб зробити якісь висновки.

20 листопада слідча група завершила обстеження місця падіння ракети. Експерти вже виїхали з Пшевудова.

Разом із фахівцями з США та Польщі працювала й українська група. Прем'єр-міністр країни заявив, що польські слідчі, які з'ясовують деталі трагедії, можуть приїхати в Україну.

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