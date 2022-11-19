Про це повідомив заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал. Навіщо це Росії, читайте далі.

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Росія хоче домінувати у небі, тому виснажує українські ППО

Колін Кал пояснив, що масовані ракетні удари Росії по Україні, спрямовані на те, щоб перенавантажити українську протиповітряну оборонну систему. Завдяки цьому, країна-агресорка зможе без перешкод тероризувати українців.

Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси,

– сказав він.

Посадовець наголосив, що США й надалі підтримуватимуть Україну в цей нелегкий період. Америка продовжить постачати українцям необхідне озброєння, яке допоможе зберегти протиповітряну оборону дієздатною.

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В ОП пояснили, для чого Росія влаштовує масовані атаки

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що росіяни влаштовують потужні масовані ракетні атаки на Україну, бо прагнуть спровокувати кілька хвиль міграції. Окупанти мають на меті деморалізувати українців та поширити серед них панічні настрої.

За його словами, загарбники сподіваються, що українці через це тиснутимуть на владу та європейські уряди. Тоді Україні нібито доведеться погодитися на ультиматуми Кремля.

Проте Подоляк підкреслив, що Україна на подібні поступки не піде. Тобто, зусилля ворога будуть марними.

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