Об этом сообщил заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики Колин Кал. Зачем это России, читайте далее.

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Россия хочет доминировать в небе, поэтому истощает украинские ПВО

Колин Кал объяснил, что массированные ракетные удары России по Украине направлены на то, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборонную систему. Благодаря этому страна-агрессор сможет беспрепятственно терроризировать украинцев.

Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы,

– сказал он.

Чиновник подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину в этот нелегкий период. Америка продолжит поставлять украинцам необходимое вооружение, которое поможет сохранить дееспособную противовоздушную оборону.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что россияне устраивают мощные массированные ракетные атаки на Украину, потому что стремятся спровоцировать несколько волн миграции . Целью оккупантов является деморализовать украинцев и распространить среди них панические настроения.

По его словам, захватчики надеются, что украинцы из-за этого будут давить на власть и европейские правительства. Тогда Украине вроде бы придется согласиться на ультиматумы Кремля.

Однако Подоляк подчеркнул, что Украина на подобные уступки не пойдет. То есть усилия врага будут напрасными.

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