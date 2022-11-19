Поздно вечером российские военные нанесли очередной террористический удар по Украине. Враг выпустил ракеты по промышленному объекту в Запорожье. В результате некоторые жители города остались без отопления.

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Тепла не было в более чем 100 многоэтажках

Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух. По его словам, взрывы ракет стали причиной повреждения трубопроводов централизованного отопления. В результате этого тепло не получали жильцы 123 многоэтажек. Речь идет о более чем 17 тысячах абонентов.

Какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия на самом деле направлены на создание гуманитарной катастрофы.

– подчеркнул Старух.

Он также подчеркнул, что аварийные службы и тепловики производят необходимые работы. По его словам, тепло уже ушло в 60 домов. Возобновить теплоснабжение для остальных должны до 23:00 19 ноября.

Враг лишил жизни одного человека

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, предварительная информация свидетельствует об одной жертве вечернего ракетного удара. Он выразил искренние соболезнования родным, а также близким.

Что известно о ракетном ударе

Информацией о нем глава ОВА поделился поздно вечером. Он отметил, что оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры.

Вскоре Анатолий Куртев добавил, что зафиксировали 5 попаданий в этот объект. Он добавил, что под завалами строения могут быть люди. Там работали все службы, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеской атаки. По словам секретаря городского совета, в результате обстрела также вспыхнул пожар.