Специалисты предупредили, что 10 ноября по всей Украине будут плановые отключения. Аварийные отключения не прогнозируют.

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Как выключить свет 19 ноября

В Укрэнерго сообщили, что 19 ноября во всех регионах Украины плановые отключения будут применяться:

с 00:00 до 02:00;

с 8:00 до 24:00.

Дополнительные аварийные отключения не предсказываются. Ограничение потребления – это последствия ракетных атак ростов на энергосистему Украины. На этой неделе это была уже шестая. Повреждений много, они – сложные,

– говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением изуродованной инфраструктуры круглосуточно и без выходных, чтобы вернуть свет украинцам.

"Этой зимой мы должны проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте", - подчеркнули в Укрэнерго.

Обратите внимание, что графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке . Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а только предоставляет облэнерго объемы, на которые нужно снизить потребление.

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Во Львовской области также будут выключать свет

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что Укрэнерго дало распоряжение применить график плановых отключений с 00:00 до 02:00 и с 08:00 до 24:00.

"Эти ограничения будут действовать во всех областях. Аварийные отключения пока не планируют применять", - отметил председатель ОВА.

Он добавил, что больше информации об отключениях во Львовской области можно посмотреть на сайте Львовоблэнерго в разделе " Почему нет света ".

"Благодарю всех за терпение и понимание", - подытожил Козицкий.

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В некоторых регионах света может не быть по нескольку дней

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что масштабные российские обстрелы украинских городов могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в домах будет появляться всего на несколько часов. То есть, украинцы могут сидеть без электроэнергии по несколько дней.

По состоянию на 17 ноября около 40% потребителей были отсоединены от электроснабжения. Когда эта ситуация изменится, пока сказать невозможно.

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