Мэр Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона рассказал, какая ситуация в городе с отключением электроэнергии, пишет 24 канал.

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Какая ситуация с энергоснабжением во Львове

Мэр города отметил, что во Львове есть отключения, однако они не столь масштабны. Садовый рассказал, что город готовится к худшему сценарию.

Мы готовимся к сложным периодам. Мы понимаем, что, возможно, нужно будет и неделями жить без электроснабжения и без теплоснабжения,

– сказал Садовый.

По словам мэра Львова, в городе уже до тысячи пунктов обогрева, которые выстраивают жители в укрытиях. Также местные власти обеспечивают заведения медицины всем должным, чтобы они имели возможность работать даже в случае отсутствия света и теплоснабжения.

Садовый добавил, что во Львове перестраивают всю систему, чтобы выжить в сложное время. Он добавил, что важно помогать украинцам, которые переехали на запад страны, убегая от войны.

Почему не у всех выключают свет

Также мэр объяснил, почему не у всех жителей Львова выключают свет.

Он отметил, что если на линии, живящей ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом Укрэнерго, скорее всего, не будет.

Поэтому "повезло" не всем. И здесь нет справедливости, это реалии военного времени. Я бы хотел, чтобы каждый из нас это понял,

– отметил Садовый.

Садовый подчеркнул, что возможны ситуации, когда света и тепла может быть не один день, а неделю или две. Он призывает львовян готовиться к этому.

Обратите внимание! 15 ноября во Львовскую область летели по меньшей мере 10 ракет. Большинство из них удалось сбить силы противовоздушной обороны. Однако были попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

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