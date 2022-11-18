Мер Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону розповів, яка ситуація у місті з відключенням електроенергії, пише 24 канал.

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Яка ситуація з енергопостачанням у Львові

Мер міста зазначив, що у Львові є відключення, однак вони не такі масштабні. Садовий розповів, що місто готується до найгіршого сценарію.

Ми готуємося до складних періодів. Ми розуміємо, що можливо треба буде й тижнями жити без електропостачання та без теплопостачання,

– сказав Садовий.

За словами мера Львова, у місті вже є до тисячі пунктів обігріву, які вибудовують мешканці в укриттях. Також місцева влада наразі забезпечує закладали медицини всім належним, аби вони мали змогу працювати навіть у разі відсутності світла та теплопостачання.

Садовий додав, що у Львові перебудовують всю систему в місті, щоб вижити в складний час. Він додав, що наразі важливо допомагати українцям, які переїхали на захід країни, тікаючи від війни.

Чому не у всіх вимикають світло

Також міський голова пояснив, чому не у всіх жителів Львова вимикають світло.

Він зазначив, що якщо на лінії, яка заживляє ваш будинок, розташована лікарня чи інший об'єкт критичної інфраструктури, планово відключати ваш будинок Укренерго скоріш за все не буде.

Тому "пощастило" не всім. І тут нема справедливості, це реалії воєнного часу. Я б хотів, щоб кожен з нас це зрозумів,

– зазначив Садовий.

Садовий наголосив, що можливі ситуації, коли світла і тепла може не бути не один день, а тиждень чи два. Він закликає львів'ян готуватися до цього.

Зверніть увагу! 15 листопада на Львівщину летіли щонайменше 10 ракет. Більшість з них вдалося збити силам Протиповітряної оборони. Однак були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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