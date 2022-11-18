У карту також окремо додали заклади, які мають і укриття, і генератори. Тобто там ви зможете зігрітися, підзарядити мобільний телефон і навіть безпечно перечекати повітряну тривогу.

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Stroom Map – інтерактивна карта і її постійно оновлюють. Тому, якщо ви раптом знаєте якийсь заклад, який має генератор і працює тоді, коли по всьому місту нема світла, зверніться до творців карти – команди Stroom Digital. Вони обов'язково додадуть це місце у мапу, щоб про нього дізналося якомога більше людей.

Користуватися картою дуже зручно, адже ви можете тицяти не лише на мапу, а й на конкретний заклад у списку. Після того вам одразу покаже, де він розташований на карті. Переглянути карту можна – тут.

В Україні вимикають світло: останні новини

15 листопада росіяни атакували 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Того дня мільйони українців залишилися без світла.

Енергетики відпрацювали дуже оперативно й повернули світло в домівки людей. Однак через пошкодження ситуація в енергетичній системі України – критична. Аби зменшити навантаження у всіх містах ввели стабілізаційні відключення світла, а подекуди – аварійні.

18 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія вивела з ладу майже 50% енергосистеми України.

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