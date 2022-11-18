При цьому графіки стабілізаційних відключень наразі діяти не будуть. Про це заявили у ДТЕК Київські електромережі.
До теми Повне відключення світла у Києві: чи існує такий ризик та що ускладнює ситуацію
Чому запроваджують екстрені вимкнення світла
Екстренні відключення світла у Києві впроваджують уже не вперше. Це необхідно зробити з двох причин:
- щоб збалансувати енергосистему,
- щоб уникнути аварій на обладнанні.
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію,
– закликали в компанії.
Такі вимкнення впроваджують 18 листопада за розпорядженням НЕК "Укренерго".
Як діятиме сповіщення про повітряну тривогу
В КМДА наголосили, що під час відключення світла, без живлення, електросирени не працюють. А тому необхідно подбати про інше джерело сповіщення. Ним може бути інтернет або радіо.
Так, у владі рекомендують використовувати:
- застосунок "Київ Цифровий",
- телеграм-канал КМДА,
- радіо "Київ" 98 FM,
- "Українське радіо" 105 FM.
Вимкнення світла в Україні: останні новини
- На жаль, через постійні обстріли енергосистеми українцям потрібно готуватись до можливих більш тривалих відключень електроенергії. Мовиться про ймовірність того, що світла може не бути й по декілька днів.
- Окрім електроенергії, в українців може пропасти також й опалення. Через таку загрозу мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих виїхати з міста на зиму. Адже у таких умовах зимувати в багатоповерхівках буде складно.
- Зауважимо, що ворог намагається впливати на українців самими різноманітними способами, зокрема й через паніку. Так, нещодавно у сумнівних телеграм-каналах почала поширюватися інформація від буцімто "Укренерго" про повне чи часткове знеструмлення країни. Однак в самій компанії таких заяв не робили.
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