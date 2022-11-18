Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, зимувати в багатоповерхівках буде складно.

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Франківчан закликають виїхати з міста на зиму

Руслан Марцінків пояснив, що ситуація з електропостачанням невтішна. Росіяни гатять по об'єктах критичної інфраструктури й, схоже, не збираються зупинятися.

Унаслідок обстрілів окупантів 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення. Є велика ймовірність, що світла не буде по декілька днів.

Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати сім'ю, знайомих у селах, – сказав мер Івано-Франківська.

Марцінків розповів, що наразі влада готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок. Однак усіх вони вмістити не зможуть.

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Ситуація в енергетиці погіршуватиметься

Ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що росіяни планували зруйнувати енергосистему України ще під час першого масованого удару. Однак їм це не вдалося, адже українські енергетики щоразу швидко відновлюють завдані пошкодження.

На жаль, ворог виснажує запаси енергетичного обладнання. Через це ремонти та відновлення можуть займати тиждень або два.

Колишній міністр каже, що ситуація справді складна. Не варто сподіватися на планові відключення та графіки.

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