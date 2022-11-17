У ДТЕК наголосили, що "Укренерго" має збалансувати енергосистеми, аби не допустити масштабних і складних аварій на мережах. Для цього вводять стабілізаційні та екстрені відключення.

До теми Через значні пошкодження відключення світла в Україні можуть тривати по кілька днів

Як мінімізувати використання електрики

Українці самостійно можуть зменшити кількість і тривалість відключень електроенергії. Але для цього потрібно мінімізувати її використання.

У ДТЕК радять витягнути з розетки всі прилади, якими ви в цей момент не користуєтесь. Натомість енергомісткі прилади потрібно вмикати по черзі.

Що таке стабілізаційні та аварійні відключення світла

Усі відключення населення розділені на 2 типу – аварійні і стабілізаційні:

​Аварійні відключення можуть бути: екстреними, пов'язаними з військовими діями та можуть статися, якщо через обстріл пошкоджено або зруйновано енергооб'єкти; локальними, коли мережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи мережі за графіками. Такі відключення ініціює Укренерго. Це відбувається, коли обсяг генерації стає меншим за обсяг споживання. Або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам потрібну потужність. Тому поки що йде ремонт, постачання світла необхідно тимчасово обмежувати.

При стабілізаційних відключеннях ситуація прогнозованіша, тому є можливість скласти орієнтовний погодинний графік відключень. Коли використовується такий тип, графіки розміщені на сайті оператора системи розподілу.

Важливо! Аварійні відключення неможливо передбачити, їм немає графіків.

Як розумно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Росія обстріляла Україну 17 листопада: що відомо

Під час повітряної тривоги окупанти завдали терористичний ракетний удар по Дніпру. За останніми даними, постраждали 20 людей. Серед них – 15-річна дівчина та співробітниця мерії.

Також окупанти вдарили по інфраструктурі Харківщини. Постраждали щонайменше 3 людей.

Крім того, росіяни вдарили по логістичному об'єкті в Одесі. В ОК "Південь" заявили, що постраждала одна цивільна людина. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни традиційно атакували радянськими зенітно-ракетними системами С-300, а також реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Важливо – що робити, якщо немає світла, води та газу: дивіться відео