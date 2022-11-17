Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Чим саме окупанти били по критичній інфраструктурі цього разу, читайте далі.

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Якою зброєю ворог обстріляв країну 17 листопада

Уже традиційно, окупанти використали радянські зенітно-ракетні системи С-300 для атаки території України. Зауважимо, що вороги регулярно використовують ці ракети у прифронтових зонах, каже Юрій Ігнат.

Чим ще атакували росіяни:

  • реактивними системами залпового вогню;
  • крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області;
  • іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136, ймовірно летіли з Курської області, що в Білорусі;
  • ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Речник командування Повітряних сил додав, що наразі невідомо точну кількість випущених ракет. Однак пусків було точно не менше 10-ти.

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Чи загрожує регіонам України блекаут

  • Потужні напади росіян на енергетичну систему країни спровокували проблеми з постачанням електроенергії у всіх регіонах. Чи можливий в Україні регіональний блекаут, розповів експерт.
  • Ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков стверджує, що українська енергосистема є високотехнологічною. Вона цілком здатна здійснювати контроль розподілу енергії.
  • Водночас відновлювальні робити на пошкоджених підприємствах можуть тривати до трьох тижнів, за словами колишнього міністра. Однак, якими б потужними удари не були, автоматика енергосистеми точно спрацює і блекаутів загалом по країні не буде.
  • Якщо не буде достатньо віялових, аварійних чи екстрених відключень, почне роботу автоматичне частотне розвантаження. Воно передбачає відключення споживачів без команди диспетчерів для того, щоб зберегти енергосистему.

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