Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Чим саме окупанти били по критичній інфраструктурі цього разу, читайте далі.

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Якою зброєю ворог обстріляв країну 17 листопада

Уже традиційно, окупанти використали радянські зенітно-ракетні системи С-300 для атаки території України. Зауважимо, що вороги регулярно використовують ці ракети у прифронтових зонах, каже Юрій Ігнат.

Чим ще атакували росіяни:

реактивними системами залпового вогню;

залпового вогню; крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області;

з літаків Ту-95 та з Ростовської області; іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136, ймовірно летіли з Курської області, що в Білорусі;

типу Shahed-136, ймовірно летіли з Курської області, що в Білорусі; ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Речник командування Повітряних сил додав, що наразі невідомо точну кількість випущених ракет. Однак пусків було точно не менше 10-ти.

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Чи загрожує регіонам України блекаут

Потужні напади росіян на енергетичну систему країни спровокували проблеми з постачанням електроенергії у всіх регіонах. Чи можливий в Україні регіональний блекаут, розповів експерт.

Ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков стверджує, що українська енергосистема є високотехнологічною. Вона цілком здатна здійснювати контроль розподілу енергії.

Водночас відновлювальні робити на пошкоджених підприємствах можуть тривати до трьох тижнів, за словами колишнього міністра. Однак, якими б потужними удари не були, автоматика енергосистеми точно спрацює і блекаутів загалом по країні не буде.

Якщо не буде достатньо віялових, аварійних чи екстрених відключень, почне роботу автоматичне частотне розвантаження. Воно передбачає відключення споживачів без команди диспетчерів для того, щоб зберегти енергосистему.

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