Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Чем именно оккупанты били по критической инфраструктуре на этот раз, читайте дальше.

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Каким оружием враг обстрелял страну 17 ноября

Уже традиционно оккупанты использовали советские зенитно-ракетные системы С-300 для атаки территории Украины. Заметим, что враги регулярно используют эти ракеты в прифронтовых зонах, говорит Юрий Игнат.

Чем еще атаковали россияне:

реактивными системам и залпового огня;

и залпового огня; крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области;

из самолетов Ту-95 и из Ростовской области; иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136, которые, вероятно, летели из Курской области в Беларуси;

типа Shahed-136, которые, вероятно, летели из Курской области в Беларуси; ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Представитель командования Воздушных сил добавил, что пока неизвестно точное количество выпущенных ракет. Однако пусков было точно не менее 10-ти.

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