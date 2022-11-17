Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Чем именно оккупанты били по критической инфраструктуре на этот раз, читайте дальше.
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Каким оружием враг обстрелял страну 17 ноября
Уже традиционно оккупанты использовали советские зенитно-ракетные системы С-300 для атаки территории Украины. Заметим, что враги регулярно используют эти ракеты в прифронтовых зонах, говорит Юрий Игнат.
Чем еще атаковали россияне:
- реактивными системами залпового огня;
- крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области;
- иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136, которые, вероятно, летели из Курской области в Беларуси;
- ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Представитель командования Воздушных сил добавил, что пока неизвестно точное количество выпущенных ракет. Однако пусков было точно не менее 10-ти.
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