Восстановительные работы на энергообъектах могут продолжаться до трех недель. Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины (2005 – 2006 годы) Иван Плачков.
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Эксперт отметил, что блекаут – это состояние энергосистемы, когда она совсем "ложится" и не работают подстанции и станции.
Сегодня в Украине нет блекаута и его не допустят в целом в энергосистеме. Если не будет достаточно веерных, аварийных и экстренных отключений, начнет работать автоматическая частотная разгрузка, которая будет отключать потребителей без команды диспетчеров и т.п. для того, чтобы сохранить энергосистему. А она в Украине является высокотехнологичной,
– объяснил специалист.
По его словам, автоматика энергосистемы точно сработает и блекаутов в целом по стране не будет.
"В некоторых областях, даже в больших городах это может произойти, например вчера во Львове. Но уже почти за сутки возобновили энергоснабжение. Также могут отключить Киев, Одессу и другие крупные города. Поэтому возобновительные работы будут продолжаться от одной до трех недель", – добавил экс-министр.
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По его мнению, почти всем жителям больших городов нужно будет выехать в села и небольшие городки, где можно использовать альтернативные источники отопления и переждать кризисный период.
В то же время Плачков заверил, что связисты оснастили свои объекты мощными дизель-генераторами, поэтому связь будет более или менее стабильной, если оккупанты не повредят вышки и стационарные объекты.
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Угроза блекаутов в Украине: что известно
- После российских обстрелов в Украине было введено отключение электроэнергии. В настоящее время США хотят помочь нашей стране справиться с блекаутами.
- Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что 12 стран готовы поставлять Украине энергетическое оборудование.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.
- Мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. В столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также оборудовали пункты обогрева. В то же время, ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работать.