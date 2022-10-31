Кремль использует зиму как оружие. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Россия пытается деморализовать украинцев

Буданов подчеркнул, что оккупанты спланировали атаки на украинскую инфраструктуру неделями ранее.

Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей,

– отметил руководитель разведки Украины.

Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков. Напомним, ранее в Минэнерго сообщали, что по состоянию на 19 октября в Украине серьезно повреждены около 40% энергетической инфраструктуры.

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Кратко, что известно о российском терроре 31 октября

Утром 31 октября оккупанты атаковали ракетами Х-101 и Х-555 сразу 10 регионов. Повреждены 18 объектов, большинство из них – критическая инфраструктура. Также известно о 13 пострадавших.

В результате обстрела сотни населенных пунктов в семи областях Украины остались без света. Денис Шмыгаль подчеркнул, что последствия могли быть гораздо хуже. Однако наши герои смогли уничтожить большинство выпущенных оккупантами ракет – 44 из более чем 50.

В части областей ввели аварийные отключения электроэнергии. Подробнее об очередном российском терроре читайте в нашем материале.

Следует посмотреть – Последствия очередной российской атаки по Киеву: смотрите видео