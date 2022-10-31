Утром 31 октября российская армия атаковала ракетами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о последствиях очередной атаки захватчиков.

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Шмыгаль рассказал о последствиях вражеских обстрелов

В результате обстрела обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Премьер-министр подчеркнул, что последствия могли бы быть гораздо хуже, если бы не профессиональная и героическая работа наших подразделений ПВО.

Обратите внимание! Утром 31 октября Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. 44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.

Шмыгаль также поблагодарил энергетиков, ликвидирующих последствия российских атак. Он отметил, что ремонтные бригады работают на полную мощность.

В Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения . Премьер-министр подчеркнул, что сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть.

Что известно о массовой ракетной атаке 31 октября

В понедельник, 31 октября, враг нанес массовую ракетную атаку по Украине. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Поэтому в Украине вводят экстренные отключения света. Где именно не будет электроэнергии – читайте по ссылке .

Враг запускал ракеты Х-101 и Х-555 из стратегической авиации из района Каспийского моря. Оккупанты нанесли ракетные удары по Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областям и Буковине. В других регионах сработала противовоздушная оборона.

В результате удара оккупантов в Киеве есть перебои со светом и водоснабжением. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.