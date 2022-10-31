В понедельник, 31 октября, с 7 часов утра российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг атаковал Украину ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Узнайте больше Массированная ракетная атака по Украине: где прогремели взрывы и какова ситуация в регионах

Враг атаковал Украину с самолетов стратегической авиации

Всего Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. Сообщается, что 18 ракет были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Еще 12 ракет уничтожило воздушное командование "Юг". Воздушное командование "Восток" и "Запад" уничтожили 9 и 5 российских ракет соответственно.