Работу ПВО во Львовской области подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он в 9:18 сообщил, что во Львовской области сбили ракеты врага.

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Оккупанты пытались атаковать Львовскую область

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", – написал Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый также утром опубликовал сообщение, в котором отметил, что силы ПВО сбивают ракеты в туман.

"Силы ПВО, которые при такой туманной погоде сбивают ракеты, без преувеличения – титаны", – писал Садовый.

Следует отметить, что утром сообщалось о якобы сбитии российских ракет в Волынской области. Однако глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко опроверг эту информацию. Он отметил, что на Волыни все спокойно, а сообщение о сбивании ракет на Волыни – ложное.

Россия массово атакует Украину

Российские военные продолжают терроризировать украинские города ракетными ударами. Утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу , после чего в ряде регионов раздались взрывы.

объявили воздушную тревогу О работе ПВО в Киевской области сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. В то же время оккупанты атаковали Киев. В результате удара по столице в Киеве возникли перебои со светом. Кроме того, в Киеве местами есть проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

перебои со светом. ПВО сработало в Полтавской, а также в Винницкой области. Однако в Винницкой области обломки упали на гражданские объекты. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

обломки упали Падение обломков ракет зафиксировано на территории Хмельницкой области, в результате чего есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, потерпевших нет.

Российские террористы нанесли удар по Черкасщине и Запорожью. В Черкасской области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры часть области осталась без света. В Запорожье россияне тоже атаковали критическую инфраструктуру.

В Кировоградской области российские ракеты попали в энергетический объект , из-за чего вспыхнул пожар.

попали в энергетический объект Враг нанес ракетные удары по Харькову и области. В Харькове мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о двух прилетах.