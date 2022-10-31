Об этом написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в 9:08.
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"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв. Продолжается ликвидация последствий пожара. Будьте бдительны! Не покидайте укрытия!", – сказал Райкович.
Россияне обстреляли Киев
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Киевщины. Жители столицы сообщают о проблемах с электроснабжением и водой. Кроме того, есть перебои с работой мобильных операторов.
Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее - потом", – отметил мэр.
Обратите внимание – в Киеве прозвучала серия взрывов: смотрите видео
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- Из-за обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения света.
- Впервые с начала полномасштабного вторжения оккупанты ударили по Черновицкой области. Они повредили объект критической инфраструктуры.
- Из-за обстрела в столице 350 тысяч квартир могут остаться без света.
- Враг выпустил ракету по Львовщине, но ее сбили силы ПВО.
- Ракету оккупантов сбили также над Винницкой областью. К сожалению, ее обломки упали на гражданские объекты. Глава Винницкой ОВА сообщил, что погибших и раненых нет.