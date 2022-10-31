Про це написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович о 9:08.
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"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", – сказав Райкович.
Росіяни обстріляли Київ
Окупанти атакували критичну інфраструктуру Київщини. Мешканці столиці повідомляють про проблеми з електропостачанням та водою. Крім цього, є перебої з роботою мобільних операторів.
Мер Києва Віталій Кличко сказав, що аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
"У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом", – зазначив мер.
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Масована ракетна атака 31 жовтня: останні новини
- Через обстріли критичної інфраструктури в Україні вводять екстрені відключення світла.
- Вперше з початку повномасштабного вторгнення окупанти вдарили по Чернівецькій області. Вони пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
- Через обстріл у столиці 350 тисяч квартир можуть залишитися без світла.
- Ворог випустив ракету по Львівщині, але її збили сили ППО.
- Ракету окупантів збили також над Вінницькою областю. На жаль, її уламки впали на цивільні об'єкти. Очільник Вінницької ОВА повідомив, що загиблих і поранених немає.