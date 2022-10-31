Про це повідомив очільник ОВА Руслан Запаранюк. Керівник військової адміністрації пообіцяв надати інформацію про атаку згодом.
Зверніть увагу Екстрені відключення світла вводять через масовані обстріли критичної інфраструктури
Уперше від початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали ракетного удару по Чернівецькій області. Ворожа ракета пошкодила об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник ОВА Руслан Запаранюк. Керівник військової адміністрації пообіцяв надати інформацію про атаку згодом.
Зверніть увагу Екстрені відключення світла вводять через масовані обстріли критичної інфраструктури