Роботу ППО підтвердили голови ОВА. Однак повітряна тривога станом на 8:00 триває по всій країні.

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Ситуація в регіонах

Київщина

Голова ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО на території області та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Водночас за даними Суспільного, близько 8:05 пролунали вибухи і в Києві. Ймовірно там також спрацювала ППО.

Моніторингові групи повідомляють про можливе влучання на території області. Однак офіційної інформації немає.

Також є повідомлення про повторну роботу ППО в Київській області близько 8:15. Водночас у Києві повідомляють про перебої зі світлом.

Вінниччина

На Вінниччині також пролунали вибухи. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області спрацювала ППО і також закликав громадян перебувати в укриттях.

Полтавщина

Крім того, вибухи також чули і мешканці Полтавської області. Голова ОВА Дмитро Лунін також повідомив про успішну роботу сил протиповітряної оборони.

Харківщина

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ракетних ударів по Харківщині. Зокрема загарбники атакували й обласний центр. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив 2 прильоти по місту станом на 8:18.