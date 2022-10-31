Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що, можливо, наступного разу і ворог зробить висновки. Аби не було зайвої "перемоги" – у будь-якому разі нам потрібне ППО.
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Те, що ми сьогодні збиваємо з наявної зброї – Бук-М1, С-300 і ПЗРК – це результат роботи людей, їх безпрецедентної героїчної роботи,
– каже Ігнат.
За словами речника Повітряних Сил ЗСУ, без підсилення ППО, яке ми очікуємо від наших західних партнерів – нам буде важче і важче надалі. У нас велика територія, ми витрачаємо чимало БК.
"Окрім тих даних, які ми оприлюднили – маємо ще збитий К-52 на Херсонщині.Результати хороші, але допомога потрібна у будь-якому випадку", – зазначає Юрій Ігнат.
Відсоток збиття ворожих ракет
Щодо відсотків збиття – то, якщо росіяни запускають 4 "Калібри" по Дніпру – ми збиваємо всі, це хороший 100% результат теж. Але, якщо говорити про масовані ракетні удари – то дійсно, сьогодні найкращий результат.
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Тактика застосування ракет окупантами
Юрій Ігнат каже, що росіяни завжди запускали ракети так званим "бумерангом". Сьогодні ворог запускав ракети і з Каспію, і з Ростовської області – атаки були хвилями.
Для атак вони використовували Ту-95 та Ту-60 – у цих двох носіях може бути 8 та 12 ракет Х-101 відповідно. Якщо вилітає 12 літаків умовно, то ракет могло б бути значно більше. Але у росіян немає мети запускати понад 100 ракет – це доволі дефіцитна річ у них.
Тому вони запускають їх хвилями і "бумерангом" – ракети облітають Східний напрямок і рухаються у будь-якому напрямку Україною. "Такі ракети можуть залетіти з Півдня, чи з території Білорусі. Або ж взагалі, літати колами – цій ракеті можна прописати і такі заплутані траєкторії, аби ввести в оману ППО", – додає він.
Чи заважає туман силам ППО
Юрій Ігнат пояснює, що одним видам ППО туман заважає – іншим ні. Наприклад Бук-М1 чи С-300 мають РЛС, яка опромінює ціль, відображає на екрані.
Якщо про ПЗРК ми говоримо, то по всій території держави розставлені мобільні групи – саме тут люди мають помітити цю ціль, тому в цьому випадку важливий візуальний контакт.
Чергова масована ракетна атака росіян 31 жовтня 2022
О 7 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія атакувала декілька регіонів України, проте в більшості випадків спрацювала ППО.
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО в Київській області. На жаль, унаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки в одному з районів Київщини.
- Також росіяни завдали удару по Києву, через що в столиці виникли перебої зі світлом і водопостачанням.
- Повідомлялося, що ППО спрацювала у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій і Львівській областях. У Вінницькій та Хмельницькій області, на жаль, уламки впали на цивільні об'єкти. За попередніми даними, на Вінниччині та Хмельниччині жертв і постраждалих немає.
- Водночас ворог завдав удару по об'єктах інфраструктури Черкащини та Запоріжжя. Крім того, на Кіровоградщині ракети окупантів влучили в енергетичний об'єкт, через що спалахнула пожежа.
- Вибухи зранку пролунали в Харкові та області. У Харкові міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про два прильоти. Вибухи лунали і в Чугуївському районі Харківщини.