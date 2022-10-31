Унаслідок цього у Києві частково зникло світло. Місцями немає водопостачання, а місцеві кажуть і про перебої з мобільним зв'язком.

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Яка ситуація в Києві

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що унаслідок удару окупантів є перебої зі світлом та водопостачанням. Аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом,

– повідомив Кличко.