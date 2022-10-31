В результате этого в Киеве частично исчез свет. Местами нет водоснабжения, а местные говорят и о перебоях с мобильной связью.

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Какая ситуация в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате удара оккупантов есть перебои со светом и водоснабжением. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.