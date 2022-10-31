Про це о 9:43 написав начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети", – сказав Нєбитов.

Збиття ракети над Київщиною: дивіться відео

Наслідки атаки

За словами Нєбитова, в області є пошкоджені цивільні будинки внаслідок обстрілів росіян. Крім цього, відомо про постраждалих. На місці влучань наразі працюють рятувальники та поліція.

Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів. Лишайтесь в укриттях!, – сказав правоохоронець.