Хоча більшу частину ракет вдалося збити силами ППО, деякі все ж влучили у ціль. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Аварійні відключення електроенергії введуть 31 жовтня

Україна продовжує відбивати атаки ворога. Ранок 31 жовтня почався з масованої атаки російських терористів на об'єкти критичної інфраструктури.

Через низку влучань, у різних регіонах країни тисячі людей залишилися без електроенергії. У YASNO пишуть, що енергетики вже працюють над стабілізацією енергосистеми.

Однак будуть запроваджені екстрені аварійні відключення упродовж дня в тих містах, де це необхідно. Українців просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Детальнішу інформацію про відключення обіцяють повідомити згодом.

Зверніть увагу! YASNO – енергетична компанія, що постачає українцям електроенергію.

Українців закликають заощаджувати світло 31 жовтня

Після того, як країна-агресорка пошкодила 40% об'єктів енергетичної інфраструктури держави, в Укренерго попросили українців почати економно споживати електроенергію. Зранку 31 жовтня через чергову масовану атаку росіян по критичній інфраструктурі, громадян України закликали допомогти зберегти світло.

Мовиться про те, щоб максимально скоротити споживання електроенергії впродовж дня. Зокрема кажуть вимкнути або обмежити використання електроприладів.

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