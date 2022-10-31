Про це інформує 24 канал. Чи є жертви чи постраждалі внаслідок атаки – поки невідомо.

Важливо Масована ракетна атака по Україні: де пролунали вибухи та яка ситуація в регіонах

У Харкові є прильоти

Два прильоти по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті,

– заявив мер.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що приблизно о 8:00 ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.

"Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", – підкреслив Синєгубов.

Атака Черкащини

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено.

"Аварійні служби працюють", – наголосив очільник регіону.

Ракетний удар по Запоріжжю

Зранку ворог також атакував об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок цього у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.