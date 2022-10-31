Українців просять бути обережними. Краще залишайтесь в укриттях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, інформує 24 канал.

​Важливо На Київщині, Вінниччині і Полтавщині працює ППО, росіяни атакують і Харківщину

Можливий масований удар

Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, частина ракет пройшла від Миколаєва на північ/північний захід.

За словами глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, є інформація про масований пуск російських ракет.

Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці,

– зазначив він.

Міський голова Рівного Олександр Третяк також підтвердив інформацію від багатьох офіційних джерел про масовий пуск крилатих ракет.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що у регіоні залишається підвищена ракетна небезпека.

Зверніть увагу! Наразі у повітрі багато цілей та дуже густий туман. Тому працювати буде дуже важко. Прохання не нехтувати тривогою і пройти в безпечне укриття!

Станом на 7:30 повітряна тривога лунає у таких регіонах країни:

Хмельницька область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Волинська область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Житомирська область;

Вінницька область;

Одеська область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Київська область;

місто Київ;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Харківська область.

Працює ППО

До речі, Олексій Кулеба підтвердив інформацію, що на Київщині працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", – наголосив очільник регіону.

Те ж саме відбувається і на Вінниччині.

Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО,

– заявив Сергій Борзов.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що зафіксовано повторні пуски ракет по території України.

"Загарбники в агонії і прагнуть заподіяти нам якомога більше шкоди. Тому ціль ворога – важливі інфраструктурні об'єкти, підприємства енергетики, місця масового скупчення людей, такі як вокзали, автостанції, ринки, торгові центри. Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!" – сказав Сергій Гамалій.

Нагадаємо, що росіяни часто атакують Україну ракетами. Так, 10 жовтня окупанти із самого ранку завдали масованого ракетного удару по більшості областей нашої країни. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів.

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