Українців просять бути обережними. Краще залишайтесь в укриттях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, інформує 24 канал.

Важливо На Київщині, Вінниччині і Полтавщині працює ППО, росіяни атакують і Харківщину

Можливий масований удар

Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, частина ракет пройшла від Миколаєва на північ/північний захід.

За словами глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, є інформація про масований пуск російських ракет.

Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці,
– зазначив він.

Міський голова Рівного Олександр Третяк також підтвердив інформацію від багатьох офіційних джерел про масовий пуск крилатих ракет.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що у регіоні залишається підвищена ракетна небезпека.

Станом на 7:30 повітряна тривога лунає у таких регіонах країни:

  • Хмельницька область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернівецька область;
  • Волинська область;
  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Закарпатська область;
  • Житомирська область;
  • Вінницька область;
  • Одеська область;
  • Миколаївська область;
  • Кіровоградська область;
  • Черкаська область;
  • Київська область;
  • місто Київ;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Херсонська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Харківська область.

Працює ППО

До речі, Олексій Кулеба підтвердив інформацію, що на Київщині працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", – наголосив очільник регіону.

Те ж саме відбувається і на Вінниччині.

Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО,
– заявив Сергій Борзов.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що зафіксовано повторні пуски ракет по території України.

"Загарбники в агонії і прагнуть заподіяти нам якомога більше шкоди. Тому ціль ворога – важливі інфраструктурні об'єкти, підприємства енергетики, місця масового скупчення людей, такі як вокзали, автостанції, ринки, торгові центри. Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!" – сказав Сергій Гамалій.

Нагадаємо, що росіяни часто атакують Україну ракетами. Так, 10 жовтня окупанти із самого ранку завдали масованого ракетного удару по більшості областей нашої країни. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів.

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