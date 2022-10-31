Українців просять бути обережними. Краще залишайтесь в укриттях, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, інформує 24 канал.
Важливо На Київщині, Вінниччині і Полтавщині працює ППО, росіяни атакують і Харківщину
Можливий масований удар
Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, частина ракет пройшла від Миколаєва на північ/північний захід.
За словами глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, є інформація про масований пуск російських ракет.
Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці,
– зазначив він.
Міський голова Рівного Олександр Третяк також підтвердив інформацію від багатьох офіційних джерел про масовий пуск крилатих ракет.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що у регіоні залишається підвищена ракетна небезпека.
Станом на 7:30 повітряна тривога лунає у таких регіонах країни:
- Хмельницька область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область;
- Волинська область;
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Житомирська область;
- Вінницька область;
- Одеська область;
- Миколаївська область;
- Кіровоградська область;
- Черкаська область;
- Київська область;
- місто Київ;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Харківська область.
Працює ППО
До речі, Олексій Кулеба підтвердив інформацію, що на Київщині працює ППО.
"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", – наголосив очільник регіону.
Те ж саме відбувається і на Вінниччині.
Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО,
– заявив Сергій Борзов.
У Хмельницькій ОВА повідомили, що зафіксовано повторні пуски ракет по території України.
"Загарбники в агонії і прагнуть заподіяти нам якомога більше шкоди. Тому ціль ворога – важливі інфраструктурні об'єкти, підприємства енергетики, місця масового скупчення людей, такі як вокзали, автостанції, ринки, торгові центри. Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!" – сказав Сергій Гамалій.
Нагадаємо, що росіяни часто атакують Україну ракетами. Так, 10 жовтня окупанти із самого ранку завдали масованого ракетного удару по більшості областей нашої країни. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів.
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