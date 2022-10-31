Украинцы просят быть осторожными. Лучше оставайтесь в укрытиях, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, сообщает 24 канал.

Важно В Киевской, Винницкой и Полтавской областях работает ПВО, россияне атакуют и Харьковщину

Возможен массированный удар

Как рассказал начальник ОВА Виталий Ким, часть ракет прошла от Николаева на север/северо-запад.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, есть информация о массированном пуске российских ракет.

Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте,
– отметил он.

Городской глава Ровно Александр Третяк также подтвердил информацию от многих официальных источников о массовом пуске крылатых ракет.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в регионе остается повышенная ракетная опасность.

По состоянию на 7:30 воздушная тревога прозувачала в следующих регионах страны:

  • Хмельницкая область;
  • Ровненская область;
  • Тернопольская область;
  • Черновицкая область;
  • Волынская область;
  • Львовская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Житомирская область;
  • Винницкая область;
  • Одесская область;
  • Николаевская область;
  • Кировоградская область;
  • Черкасская область;
  • Киевская область;
  • город Киев;
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область.

Работает ПВО

Кстати, Алексей Кулеба подтвердил информацию, что в Киевской области работает ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников", – подчеркнул глава региона.

То же самое происходит и в Винницкой области.

Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО,
– заявил Сергей Борзов.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что зафиксированы повторные пуски ракет по территории Украины.

"Захватчики в агонии и стремятся причинить нам как можно больше вреда. Поэтому цель врага – важные инфраструктурные объекты, предприятия энергетики, места массового скопления людей, такие как вокзалы, автостанции, рынки, торговые центры. Еще раз призываю: во время тревоги находитесь в укрытиях, особенно, если вы недалеко от одного из таких объектов!", сказал Сергей Гамалий.

Напомним, что россияне часто атакуют Украину ракетами. Так, 10 октября оккупанты с самого утра нанесли массированный ракетный удар по большинству областей нашей страны. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов.

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