Украинцы просят быть осторожными. Лучше оставайтесь в укрытиях, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, сообщает 24 канал.

​ Важно В Киевской, Винницкой и Полтавской областях работает ПВО, россияне атакуют и Харьковщину

Возможен массированный удар

Как рассказал начальник ОВА Виталий Ким , часть ракет прошла от Николаева на север/северо-запад.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, есть информация о массированном пуске российских ракет.

Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте,

– отметил он.

Городской глава Ровно Александр Третяк также подтвердил информацию от многих официальных источников о массовом пуске крылатых ракет.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в регионе остается повышенная ракетная опасность.

Обратите внимание! В воздухе много целей и очень густой туман. Поэтому работать будет очень тяжело. Просьба не пренебрегать тревогой и пройти в безопасное укрытие!

По состоянию на 7:30 воздушная тревога прозувачала в следующих регионах страны:

Хмельницкая область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Волынская область;

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Житомирская область;

Винницкая область;

Одесская область;

Николаевская область;

Кировоградская область;

Черкасская область;

Киевская область;

город Киев;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Харьковская область.

Работает ПВО

Кстати, Алексей Кулеба подтвердил информацию, что в Киевской области работает ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников", – подчеркнул глава региона.

То же самое происходит и в Винницкой области.

Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО,

– заявил Сергей Борзов.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что зафиксированы повторные пуски ракет по территории Украины.

"Захватчики в агонии и стремятся причинить нам как можно больше вреда. Поэтому цель врага – важные инфраструктурные объекты, предприятия энергетики, места массового скопления людей, такие как вокзалы, автостанции, рынки, торговые центры. Еще раз призываю: во время тревоги находитесь в укрытиях, особенно, если вы недалеко от одного из таких объектов!", – сказал Сергей Гамалий.

Напомним, что россияне часто атакуют Украину ракетами. Так, 10 октября оккупанты с самого утра нанесли массированный ракетный удар по большинству областей нашей страны. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов.

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