Людей просят немедленно спуститься в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Пока тревога во всех областях страны, кроме оккупированного Крыма.
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В каких регионах объявили о воздушной тревоге
По состоянию на 7:30 воздушная тревога раздалась в таких регионах страны:
- Хмельницкая область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область;
- Волынская область;
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Житомирская область;
- Винницкая область;
- Одесская область;
- Николаевская область;
- Кировоградская область;
- Черкасская область;
- Киевская область;
- город Киев;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область.
В Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога от 4 апреля. Тревоги нет только на территории временно оккупированного Крыма.