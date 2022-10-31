Людей просят немедленно спуститься в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Пока тревога во всех областях страны, кроме оккупированного Крыма.

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В каких регионах объявили о воздушной тревоге

По состоянию на 7:30 воздушная тревога раздалась в таких регионах страны:

  • Хмельницкая область;
  • Ровненская область;
  • Тернопольская область;
  • Черновицкая область;
  • Волынская область;
  • Львовская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Житомирская область;
  • Винницкая область;
  • Одесская область;
  • Николаевская область;
  • Кировоградская область;
  • Черкасская область;
  • Киевская область;
  • город Киев;
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область.

В Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога от 4 апреля. Тревоги нет только на территории временно оккупированного Крыма.