Людей просят немедленно спуститься в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Пока тревога во всех областях страны, кроме оккупированного Крыма.

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В каких регионах объявили о воздушной тревоге

По состоянию на 7:30 воздушная тревога раздалась в таких регионах страны:

Хмельницкая область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Волынская область;

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Житомирская область;

Винницкая область;

Одесская область;

Николаевская область;

Кировоградская область;

Черкасская область;

Киевская область;

город Киев;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Харьковская область.