Враг продолжает обстреливать Вооруженные Силы Украины с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Также противник наносит удары по критической инфраструктуре и населенным пунктам в прифронтовой зоне и в тыловых районах.

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Что происходит на Юге

За прошедшие сутки захватчики обстреливали Куцурубскую общину в Николаевской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без человеческих потерь и разрушений.

Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района. В ответ наши авиаторы также трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили очередной Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 156 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют:

27 оккупантов,

танк,

2 миномета,

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация",

двадцати трех миллиметровая зенитная установка,

5 единиц автобронетехники.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Как захватчики издеваются над людьми

На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия для проживания местного гражданского населения. Оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугают задачами ракетных ударов со стороны ВСУ, агитируют за срочную эвакуацию.

Сами же оккупанты в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующим возможным опрокидыванием на другие направления.

Остается угроза ракетных ударов

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, маневрирует под прикрытием крымского побережья. Наготове к применению 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами".

На 31 октября согласован план движения 14 судов морским гуманитарным коридором. Силы обороны в готовности обеспечить выполнение возложенных на них задач по безопасному проходу торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Заметим, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия не теряют актуальности.

Напомним, что мэр города Олешки в Херсонской области заявил, что российские захватчики колоннами грузовиков свозят необходимые материалы для усиления оборонной способности захваченного региона. По словам Евгения Рыщука, на Кинбурнскую косу кафиры привезли бетонные доты для укрепления оборонительных линий.

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