В начале полномасштабного вторжения захватчикам удалось захватить территории на Юге Украины, однако Херсонщина и другие регионы еще не долго будут под контролем у россиян, поскольку украинская армия подступает. В попытках как-то спасти ситуацию, враги свозят бетонные сооружения, чтобы укрепить оборону.

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Колонны с ДОТами едут на Юг

Город Алешки в Херсонской области с первых недель наступления находится в оккупации. Мэр населенного пункта Евгений Рыщук написал, что российские военные колоннами грузовиков свозят необходимые материалы для усиления оборонной способности захваченного региона.

На Кинбурнскую косу оккупанты привезли бетонные доты для укрепления оборонительных линий.

– написал Рыщук.

Кроме того, городской глава опубликовал видео, подтверждающее его слова.

Бетонные ДОТы на Кинбурнской косе: смотрите видео телеграм-канала мэра Олешек

Кинбурнская коса: показываем на карте

Где располагается Кинбурнская коса Это песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0 – 7,5 километрах от города Очакова. Длина косы – 8,5 км, ширина в корневой части – 3,8 км. Главной чертой косы является плоская равнинность. Ландшафтная структура косы достаточно разнообразна.

Источник: Википедия



Кинбурнская коса на карте / Скриншот из Google maps



Как выглядит Кинбурнская коса в Николаеве / Фото из открытых источников

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Напомним, в оперативном командовании "Юг" комментировали ситуацию в Николаевской области. Врагу будет непросто удержать оборону и не совершить жест "доброй воли", когда он столкнется с нашими воинами.

ВСУ ежедневно ликвидируют боеприпасы оккупантов и их технику. В частности, украинской армии удалось уничтожить 2 склада с боеприпасами и ангар с вражеской техникой в ходе боев на Юге нашего государства.

Достойно внимания – успехи ВСУ на Херсонщине и поражения российской армии: смотрите видео