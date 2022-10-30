На початку повномасштабного вторгнення загарбникам вдалось захопити території на Півдні України, однак Херсонщина та інші регіони ще не довго під контролем у росіян, оскільки українська армія підступає. У намаганнях хоч якось врятувати ситуацію, вороги звозять бетонні споруди, аби укріпити оборону.

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Колони з ДОТами їдуть на Південь

Місто Олешки, що у Херсонській області від перших тижнів наступу перебуває в окупації. Мер населеного пункту Євген Рищук написав, що російські військові колонами вантажівок звозять необхідні матеріали для посилення оборонної здатності захопленого регіону.

На Кінбурнську косу окупанти привезли бетонні доти для зміцнення оборонних ліній,

– написав Рищук.

Окрім того, міський голова опублікував відео, що підтверджує його слова.

Бетонні ДОТи на Кінбурнській косі: дивіться відео телеграм-каналу мера Олешок

Кінбурнська коса: показуємо на карті

Де розташовується Кінбурнська коса Це піщана коса, що розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0 – 7,5 кілометрів від міста Очакова. Довжина коси – 8,5 кілометрів, ширина у кореневій частині — 3,8 кілометра. Головною рисою коси є плоска рівнинність. Ландшафтна структура коси досить різноманітна.

Джерело: Вікіпедія



Кінбурнська коса на карті / Скриншот з Google maps



Який вигляд має Кінбурнська коса в Миколаєві / Фото з відкритих джерел

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Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" коментували ситуацію на Миколаївщині. Ворогу буде непросто втримати оборону та не вчити жест "доброї волі", коли він стикнеться з нашими вояками.

ЗСУ щодня ліквідовують боєприпаси окупантів та їхню техніку. Зокрема, українській армії вдалось знищили 2 склади з боєприпасами та ангар з ворожою технікою у ході боїв на Півдні нашої держави.

Варте уваги – успіхи ЗСУ на Херсонщині та поразки російської армії: дивіться відео