Таке припущення зробив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, наразі ЗСУ намагаються оточити місто та ізолювати російські війська.

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Швидше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця наступного місяця,

– розповів він.

У Херсоні найбоєздатніші війська Росії

Розвідник пояснив, що велика частина сил Росії, що перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини – це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота.

Буданов зазначає, що це найбільш боєздатні підрозділи, які є в Росії. Вони складають кістяк угруповання, яке підсилюють мобілізованими.

Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас – це приблизно 40 тисяч,

– заявив головний розвідник, додавши, що Херсон перебуває в середині цього угруповання.