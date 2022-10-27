Про це 24 каналу розповів народний депутат, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський. Раніше у Генштабі озвучили плани Путіна щодо Півдня України.

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Рух наших сил не припиняється

Лозинський зазначив, що рух наших сил не припиняється. Ніхто не фіксує лінію, яка має стати стаціонарною. Навпаки, щодня, щотижня на Півдні посадка за посадкою ми підходимо до Дніпра, а отже й до Криму.

Це надзвичайно важкі умови. Якщо кожен з нас зможе взяти і відкрити Google-maps у супутниковому розрізі, то зможе побачити, як виглядає північ Херсонщини, як виглядає центр Херсонщини. Це поля, це рівнини, це неймовірна кількість посадок,

– зауважив народний депутат.

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Росіяни мінують посадки

Він продовжив, що росіяни мінують ці посадки. Вони роблять це дуже детально і дуже щільно, для того, щоб призупинити або сповільнити темпи нашого наступу. Однак ми рухаємось.

"Українські воїни відвойовують посадку за посадкою. Навіть якщо ми не чуємо в новинах щодня назви нових населених пунктів, то це не означає, що рух припинено. Це означає лише те, що ми підходимо до цих населених пунктів, аби звільнити наших людей і наші території", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.

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