Наразі Херсон та Нову Каховку готують до вуличних боїв. 26 жовтня російські війська продовжували підготовку до оборони як у західному, так і на східному березі Дніпра.

Як окупанти готуються оборонятися в Херсоні

Російські війська будують укріплення у Херсоні та створюють опорні пункти на випадок майбутнього прориву українських військ.

Підготовка Росії до бойових дій у місті контрастує із заявами Росії про те, що російські війська мають намір утримувати місто Херсон та західний берег Дніпра. Це також може вказувати на те, що російські війська очікують бої на східному березі Дніпра в глибині Херсонської області.

На кадрах із геолокацією від 26 жовтня видно, як місцевий житель скаржиться на відхід російських військ на східний берег річки Кошової (5 кілометрів на південний захід від міста Херсон).

Ці постійні повідомлення про виведення російських військ із цього району дозволяють припустити, що російські військові не збираються утримувати місто Херсон, навіть якщо вони мають намір боротися за нього,

– вважають в Інституті вивчення війни.

І поки росіяни розповідають про свої "успіхи" на Херсонщині, українські військові офіційні особи здебільшого мовчать. Проте відомо, що українські війська продовжують блокувати райони зосередження російських військ у Херсонській області.