Сейчас Херсон и Новую Каховку готовят к уличным боям. 26 октября русские войска продолжали подготовку к обороне как в западном, так и на восточном берегу Днепра.

Как оккупанты готовятся обороняться в Херсоне

Российские войска строят укрепления в Херсоне и создают опорные пункты на случай будущего прорыва украинских войск.

Подготовка России к боевым действиям в городе контрастирует с заявлениями России о том, что российские войска намерены удерживать город Херсон и западный берег Днепра. Это также может указывать на то, что российские войска ожидают бои на восточном берегу Днепра в глубине Херсонской области.

На кадрах с геолокацией от 26 октября видно, как местный житель жалуется на уход российских войск на восточный берег реки Кошевой (5 километров на юго-запад от города Херсон).

Эти постоянные сообщения о выводе российских войск из этого района позволяют предположить, что российские военные не собираются удерживать город Херсон, даже если они намерены бороться за него,

– считают в Институте изучения войны.