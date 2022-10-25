Про це повідомляють телеграм-канали. Таким чином, російська армія вкотре зазнала невдач на війні в Україні.
Зверніть увагу ЗСУ завдали ворогу удару на Херсонщині: знищено 30 окупантів, під завалами ще 100
На Кінбурнській косі було гучно
За попередньою інформацією, на Кінбурнській косі, ймовірно, точне потрапляння у склад російських окупантів.
Окрім цього, вибухи також було чутно в Енергодарі. Що саме сталося – поки невідомо. Але сподіваємось, що там до загарбників також завітало "бавовнятко".
Як ЗСУ нищать ворога
Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів. Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 480 окупантів.
Втрати противника у техніці:
- танків – 2611 (+21) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5321 (+26) одиниць;
- артилерійських систем – 1674 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 377 (+2) одиниць;
- засоби ППО – 190 (+1) одиниць;
- літаків – 271 (+1) одиниця;
- гелікоптерів – 248 (+3) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2) одиниць;
- крилаті ракети – 350 (+0) одиниць;
- кораблі та катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) одиниць;
- спеціальна техніка – 149 (+0) одиниць.
Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ влучили у склад окупантів з боєприпасами в Херсонській області. Після цього деякі загарбники, що охороняли його, зазнали поранення, решта – втекли.
А внаслідок ударів артилерії ЗСУ в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 загарбників.
Крім того, у Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації окупантів було поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки.
Також Збройні Сили України вдарили по будівлі, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. Внаслідок цього ліквідували близько 180 окупантів.
Українські захисники атакували російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Цьому неабияк зраділи мешканці захопленого ворогом міста.
Варте уваги – Україна знищила новий склад окупантів на Херсонщині: дивіться відео