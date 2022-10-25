Про це повідомляють телеграм-канали. Таким чином, російська армія вкотре зазнала невдач на війні в Україні.

Зверніть увагу ЗСУ завдали ворогу удару на Херсонщині: знищено 30 окупантів, під завалами ще 100

На Кінбурнській косі було гучно

За попередньою інформацією, на Кінбурнській косі, ймовірно, точне потрапляння у склад російських окупантів.

Окрім цього, вибухи також було чутно в Енергодарі. Що саме сталося – поки невідомо. Але сподіваємось, що там до загарбників також завітало "бавовнятко".

Як ЗСУ нищать ворога

Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів. Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 480 окупантів.

Втрати противника у техніці:

танків – 2611 (+21) одиниць;

бойових броньованих машин – 5321 (+26) одиниць;

артилерійських систем – 1674 (+1) одиниць;

РСЗВ – 377 (+2) одиниць;

засоби ППО – 190 (+1) одиниць;

літаків – 271 (+1) одиниця;

гелікоптерів – 248 (+3) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 350 (+0) одиниць;

кораблі та катери – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 149 (+0) одиниць.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ влучили у склад окупантів з боєприпасами в Херсонській області. Після цього деякі загарбники, що охороняли його, зазнали поранення, решта – втекли.

А внаслідок ударів артилерії ЗСУ в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 загарбників.

Крім того, у Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації окупантів було поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки.

Також Збройні Сили України вдарили по будівлі, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. Внаслідок цього ліквідували близько 180 окупантів.

Українські захисники атакували російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Цьому неабияк зраділи мешканці захопленого ворогом міста.

Варте уваги – Україна знищила новий склад окупантів на Херсонщині: дивіться відео