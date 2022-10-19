Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку та облаштовують оборонні позиції.

До речі Масована атака по Україні: збито 4 із 6 ракет та 10 "шахідів"

Удари по інфраструктурі

Від початку доби росіяни завдали 4 ракетних та 11 авіаційних ударів, понад 10 разів гатили з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ворог вчергове вдарив крилатими ракетами та іранськими безпілотниками по цивільній інфраструктурі в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Вночі загарбники атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області – запустили 5 безпілотників "Shahed-136". ППО збила всі. До слова, за день 9 дронів-каміказе атакували з території Білорусі. Вдалось збити 8 з них.

Обстріли на фронті

На інших ділянках фронту ворог обстрілює населені пункти на лінії зіткнення та наші позиції:

на Сіверському напрямку загарбники гатили з мінометів та ствольної артилерії біля населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;

на Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, неподалік Берестового, Дворічної, Кам’янки та Кислівки;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках окупанти не наступали. Проте обстріляли 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

Після удару ЗСУ окупанти тікають з Херсонщини

ЗСУ влучили у склад з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня. Після цього деякі окупанти, що охороняли його, зазнали поранення, решта – втекли.

Росгвардійці, під виглядом боротьби з диверсантами, шукають дезертирів. До речі, окупанти поповнюють втрати в'язнями, однак це додає нових проблем командуванню. Завербовані військовослужбовці після отримання зброї залишають підрозділи та шукають шляхів, як повернутись в Росію.

На Запоріжжі загарбники проводять так звану "інвентаризацію" житлового фонду та "перепис" населення. Все для того, аби знайти та забрати житло місцевих мешканців, які виїхали.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала десять ударів по окупантах. Відомо, що вдалось вразити 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексів противника.

Сили ППО збили 4 крилатих ракети, 1 гелікоптер Ка-52 та 13 безпілотників "Shahed-136". Воїни ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника.

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