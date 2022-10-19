Оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и обустраивают оборонные позиции.

Кстати Массированная атака по Украине: сбиты 4 из 6 ракет и 10 "шахидов"

Удары по инфраструктуре

С начала суток россияне нанесли 4 ракетных и 11 авиационных ударов, более 10 раз били из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, враг в очередной раз ударил крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Ночью захватчики атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области – запустили 5 беспилотников "Shahed-136". ПВО сбило все. К слову, за день 9 дронов-камикадзе атаковали с территории Беларуси. Удалось сбить 8 из них.

Обстрелы на фронте

На других участках фронта враг обстреливает населённые пункты на линии столкновения и наши позиции:

на Северском направлении захватчики били из минометов и ствольной артиллерии возле населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечье и Хатнее;

на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, недалеко от Берестового, Двуречной, Каменки и Кисловки;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях оккупанты не наступали. Однако обстреляли 45 населённых пунктов вдоль всей линии столкновения.

После удара ВСУ оккупанты бегут с Херсонщины

ВСУ попали в склад с боеприпасами в Херсонской области 17 октября. После этого некоторые охранявшие его оккупанты получили ранения, остальные – сбежали.

Росгвардейцы, под предлогом борьбы с диверсантами, ищут дезертиров. Кстати, оккупанты пополняют потери заключенными, однако это добавляет новых проблем командованию. Завербованные военнослужащие после получения оружия покидают подразделения и ищут пути возвращения в Россию.

В Запорожье захватчики проводят так называемую "инвентаризацию" жилищного фонда и "перепись" населения. Все для того, чтобы найти и забрать жилье выехавших местных жителей.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла десять ударов по оккупантам. Известно, что удалось поразить 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплекса противника.

Силы ПВО сбили 4 крылатых ракеты, 1 вертолет Ка-52 и 13 беспилотников "Shahed-136". Воины ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, один мост и одну понтонную переправу противника.

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