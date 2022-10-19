Нашим силам удалось сбить 4 из 6 крылатых ракет и 10 "шахидов". Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Важно Над Киевом ПВО сбила несколько ракет

Как ПВО уничтожило ракеты и "шахиды"

В 12.05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено 6 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" на Киевщине и Винницкой области.

Еще две ракеты – сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине.

Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15:30 10 баражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".

Украинская ПВО сбила две ракеты над Черниговщиной

В ОК "Север" сообщили, что Силы обороны Черниговской области сбили две ракеты 19 октября. Это произошло над селом Копти.

Как подчеркнули в командовании, защитники Украины всегда на страже.

ПВО сбила 12 воздушных целей

19 октября в Воздушном командовании "Центр" сообщили, что системы ПВО ликвидировали 12 вражеских целей врага. Заметим, что вооруженные силы Украины держат оборону неба и каждый день приближают победу нашего государства в этой войне.

Обстрел Украины 19 октября

В результате взрыва 19 октября на территории одного из предприятий Чернигова пострадали три человека – их госпитализировали.

Как сообщил Кирилл Тимошенко , зафиксированы первые последствия ударов дронами-камикадзе. По его словам, 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации,

Также россияне атаковали Ивано-Франковскую область и повредили Бурштынскую ТЭС. На место крушения прибыли спасатели и оперативно ликвидировали пожар.

В Прикарпатьеоблэнерго отметили, что электросети работают в обычном режиме.

Кроме того, после ракетных обстрелов Винницкой области в регионе пропал свет. Это произошло после того, как местные жители услышали звуки взрывов. Сергей Борзов сообщил, что оккупанты атаковали энергетический объект. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

На юге мощно сбили вражеский дрон: смотрите видео