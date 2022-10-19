Местные жители сообщают, что в некоторых населенных пунктах Винницкой области после звуков взрывов исчезло электроснабжение.

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Что произошло

Примерно в 12: 50 в Винницкой области объявили о воздушной тревоге. После этого начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов призвал людей оставаться в укрытиях и сообщил, что регион находится под ракетным обстрелом. Жители некоторых районов слышали звуки взрывов, а затем сообщили, что у них пропал свет. В 14: 52 в регионе объявили об отбое угрозы.

Оккупанты ударили по энергетическому объекту

Сергей Борзов сообщил, что россияне атаковали энергетический объект. Есть ли пострадавшие пока неизвестно, на место прибыли спасатели.

Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте,

– написал он.

Напомним, что из-за того, что враг бьет критической инфраструктуре Украины, в Винницком горсовете винничанам посоветовали сделать запас питьевой и технической воды минимум на 3 дня. Местных жителей попросили отнестись с пониманием к сложной ситуации и быть готовыми к любым случаям.

Отметим, что, кроме Винницкой, взрывы во время воздушной тревоги звучали в Киеве, в Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Полтавской областях и на Прикарпатье.

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