Місцеві жителі повідомляють, що у деяких населених пунктах Вінницької області після звуків вибухів зникло електропостачання.

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Що трапилось

Приблизно о 12:50 у Вінницькій області оголосили про повітряну тривогу. Після цього начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов закликав людей залишатись в укриттях та повідомив, що регіон перебуває під ракетним обстрілом. Жителі деяких районів чули звуки вибухів, а потім повідомили, що у них зникло світло. О 14:52 в регіоні оголосили про відбій загрози.

Окупанти вдарили по енергетичному об'єкту

Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакували енергетичний об'єкт. Чи є постраждалі наразі невідомо, на місце прибули рятувальники.

Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці,

– написав він.

Нагадаємо, що через те, що ворог б'є критичній інфраструктурі України, у Вінницькій міськраді вінничанам порадили зробити запас питної та технічної води мінімум на 3 дні. Місцевих жителів попросили поставитися з розуміння до складної ситуації та бути готовими до будь-яких випадків.

Зауважимо, що, окрім Вінниччини, вибухи під час повітряної тривоги лунали у Києві, на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Харківщині, Полтавщині та на Прикарпатті.

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