Про гучні звуки повідомляють місцеві жителі. Ймовірно, працює ППО. Зокрема, про це написав активіст Сергій Стерненко.

До речі Росія атакує Україну: ворожі ракети збиває ППО

ЗМІ також повідомляють про знищення щонайменше 5 ворожих ракет біля Києва. Раніше про роботу ППО в Київській області інформував глава місцевої ОВА Олексій Кулеба.

Вибухи на Прикарпатті та у Чернігові

У телеграм-каналі Monitor стверджують, що на Івано-Франківщині є влучання. Однак офіційних підтверджень не було. Глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що офіційну інформацію нададуть згодом.

Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом,

– написала Оніщук.

Крім того, за інформацією "Суспільного", вибухи лунають і в Чернігові.

Повітряна тривога була по всій Україні

Близько 13:30 повітряну тривогу оголосили по всій Україні, крім окупованого Криму. Однак через годину у південних та східних областях пішли відбої.

Влада закликала людей залишатись в укриттях, а також не викладати в мережу фото й відео вибухів чи "прильотів".

Попередні ракетні удари по Україні

Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні 18 жовтня. Атакували енергетичну інфраструктуру. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині.

У Києві окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі. Були жертви та постраждалі серед співробітників енергетичного підприємства.

У Житомирі на кілька годин зникли електроенергія та водопостачання. Їх відновили, але мешканців повідомили про можливі відключення світла, аби полагодити наслідки атаки.

Також росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. Накрили вогнем два райони: Криворізький та Нікопольський. Поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Були серйозні руйнування.

Серкретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що у Путіна змінилися стратегія й тактика у війні проти України. Однак українців вже не налякати ракетними обстрілами. Натомість російський диктатор зіткнеться з наслідками посилення атак по цивільних об'єктах.

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