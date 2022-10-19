Про гучні звуки повідомляють місцеві жителі. Ймовірно, працює ППО. Зокрема, про це написав активіст Сергій Стерненко.
До речі Росія атакує Україну: ворожі ракети збиває ППО
ЗМІ також повідомляють про знищення щонайменше 5 ворожих ракет біля Києва. Раніше про роботу ППО в Київській області інформував глава місцевої ОВА Олексій Кулеба.
Вибухи на Прикарпатті та у Чернігові
У телеграм-каналі Monitor стверджують, що на Івано-Франківщині є влучання. Однак офіційних підтверджень не було. Глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що офіційну інформацію нададуть згодом.
Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом,
– написала Оніщук.
Крім того, за інформацією "Суспільного", вибухи лунають і в Чернігові.
Повітряна тривога була по всій Україні
Близько 13:30 повітряну тривогу оголосили по всій Україні, крім окупованого Криму. Однак через годину у південних та східних областях пішли відбої.
Влада закликала людей залишатись в укриттях, а також не викладати в мережу фото й відео вибухів чи "прильотів".
Попередні ракетні удари по Україні
- Росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні 18 жовтня. Атакували енергетичну інфраструктуру. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині.
- У Києві окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі. Були жертви та постраждалі серед співробітників енергетичного підприємства.
- У Житомирі на кілька годин зникли електроенергія та водопостачання. Їх відновили, але мешканців повідомили про можливі відключення світла, аби полагодити наслідки атаки.
- Також росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. Накрили вогнем два райони: Криворізький та Нікопольський. Поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Були серйозні руйнування.
- Серкретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що у Путіна змінилися стратегія й тактика у війні проти України. Однак українців вже не налякати ракетними обстрілами. Натомість російський диктатор зіткнеться з наслідками посилення атак по цивільних об'єктах.
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