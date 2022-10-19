Зараз військові знищують ворожі ракети над Чернігівською та Київською областями. Про це інформує 24 канал.

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Де працює ППО

Як повідомили у пресслужбі оперативного командування "Північ", українські сили ППО збили дві ракети в небі над Чернігівщиною.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також заявив, що в області працює ППО.

Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними!

– зазначив Кулеба.

Крім того, глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що регіон під ракетним обстрілом.

"Залишайтесь в укриттях! Працюють військові!" – наголосив він.

Деякі телеграм-канали пишуть, що у жителів Вінницької області після вибуху вилетіли вікна.

До речі, в ОВА західних областей наполегливо закликали відповідально ставитися до сигналу повітряної тривоги та не залишати укриття.

Також повідомляють, що у Києві було чутно звуки вибухів. Попередньо, працює ППО. Повітряна тривога триває.

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