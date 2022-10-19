Зараз військові знищують ворожі ракети над Чернігівською та Київською областями. Про це інформує 24 канал.
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Де працює ППО
Як повідомили у пресслужбі оперативного командування "Північ", українські сили ППО збили дві ракети в небі над Чернігівщиною.
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також заявив, що в області працює ППО.
Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними!
– зазначив Кулеба.
Крім того, глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що регіон під ракетним обстрілом.
"Залишайтесь в укриттях! Працюють військові!" – наголосив він.
Деякі телеграм-канали пишуть, що у жителів Вінницької області після вибуху вилетіли вікна.
До речі, в ОВА західних областей наполегливо закликали відповідально ставитися до сигналу повітряної тривоги та не залишати укриття.
Також повідомляють, що у Києві було чутно звуки вибухів. Попередньо, працює ППО. Повітряна тривога триває.
Як в Україні гарно працює ППО
- Як повідомляв глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, 18 жовтня під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети.
- В Одесі під час повітряної тривоги 17 жовтня пролунали гучні вибухи. Попередньо, ППО збила іранський дрон.
- До речі, за 16 жовтня на Півдні українські захисники знищили 26 іранських дронів-камікадзе. З них 15 БпЛА – від ранку 17 жовтня.
- Також 17 жовтня близько 20:40 про роботу ППО над містом заявив мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив, що ЗСУ збили безпілотник.
- Вибухи почули й мешканці Борисполя. Мер міста Володимир Борисенко повідомив, що це працювала ППО.
- Крім того, російські окупанти 17 жовтня запустили ракети по Києву. 3 російські "Калібри" так і не долетіли до свого місця призначення. Їм завадили наші сили ППО.
- Нагадаємо, що відтоді, як російські загарбники почали використовувати іранські дрони у війні, наші захисники збили понад 2 сотні шахідів.
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